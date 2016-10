Dannebrog i folketingssalen

I forbindelse med den festlige åbning af et nyt folketingsår den første tirsdag i oktober kom der meget stort fokus udsmykning af folketingssalen. Præsidiet havde forud for åbningen besluttet, at væggen bag formandsstolen på dagen skulle prydes af et stort Dannebrogsflag.



Det gav anledning til en del debat i medierne. Glædeligvis mener langt de fleste ligesom jeg, at verdens ældste og flotteste flag er et samlende symbol for det danske folk og et fornemt symbol for det danske folkestyre. Og flot så det ud under Folketingets åbning. Nu skal vi i forbindelse med en opdatering og renovering af folketingssalen snart beslutte os for en varig løsning.



Her skal vi sørge for, at Dannebrog får en fast og varig placering ved formandsstolen og talerstolen. Ganske som langt de fleste andre parlamenter i verden har det med deres nationalflag. Konkret har jeg foreslået, at det kunne ske i form af en stor flot dannebrogsfane på stang, der kan stå på skrå i en holder.



Afslutningsvis vil jeg undre mig over, at Dannebrog i mange år har været fraværende i folketingssalen. Det skal vi lave om på.



Kristian Pihl Lorentzen,



MF for Venstre og medlem



af Folketingets præsidium,



Hermelinvej 4,



8643 Ans

Mere debat i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her