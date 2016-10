Harmonikasammenstød på hovedvej 26

Redningsfolk rykkede klokken 13.37 ud til en trafikulykke på Hovedvej 26 ved Bajlum.



Meldingen lød på teknisk fastklemte som følge af et sammenstød-



»Der kørte et par traktorer rundt for at slå græsset i rabatten. Det forårsager et harmonikasammenstød med tre biler involveret,« fortæller vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, Simon Skelkj.r



Ifølge Vejdirektoratets hjemmeside var vejen spærret i begge retninger efter uheldet, men den skulle ifølge vagtchefen være farbar igen.



Der skete ifølge vagtchefen tilsyneladende ikke nogen alvorlig personskade ved ulykken.



Skive Folkeblad følger op på sagen.

