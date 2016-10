Ni ansatte mister jobbet: Spar Nord slanker Skive-afdeling

Det er svaret fra 9 af de 10 medarbejdere, som i Spar Nords afdeling for bolig, pension og support i Skive er blevet varslet, at deres arbejdsplads fra og med nytår flytter til Aalborg.



- Det er korrekt, at vi har varslet flytning til Aalborg, og at vi har rokeret medarbejderne til Aalborg, og at hovedparten har sagt nej til at rokere med. Så det er korrekt, og vi er oprigtigt kede af det, for vi ville rigtig gerne have haft medarbejderne med. Men de fleste har valgt at tage imod alternativet, som betyder, at de kan betragte sig som opsagt fra banken. Kun én vil af sted, siger Lea Magnusson.



Hun er direktør for afdelingen i Aalborg, som tager sig af opgaver som bolig, support, pension og det, som Lea Magnusson kalder øvrige.



De 10 medarbejdere bliver allerede i dag ledet fra Aalborg, og hos Spar Nord Skives afdeling i Adelgade er den pågældende afdeling placeret på sin egen etage.



Ifølge Lea Magnusson fordeler opgaverne mellem de 10 personer sig sådan, at seks er beskæftiget med bolig, to med pension og to med øvrige opgaver.



- Afdelingen er ledet fra Aalborg, men vi har siden fusionen haft den til at køre, vi har haft en satellit i Skive. Men ledelsen er foregået fra Aalborg, og nu vælger vi så at samle det i Aalborg, så alle er i samme hus. For der sker så mange ting inden for processer, arbejdsopgaver og viden, at det simpelthen er nødvendigt at have dem samlet i samme hus, mener Lea Magnusson.

