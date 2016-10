Voldtægtsmistænkt fra Skive ikke fanget endnu

Politiet er stadig på jagt efter en bestemt og identificeret mand bosat i Skive efter en formodet voldtægt helt tilbage fra den 14. august.



Voldtægten blev anmeldt af en 20-årig kvinde fra Herning af somalisk afstamning, der i øvrigt er lettere handicappet.



Også den mand, som politiet forsøger at finde, er af somalisk afstamning.



Den 20-årig pige og den formodede gerningsmand, som politiet altså ved, hvem er, var til samme fest. Selve voldtægten skulle have fundet sted i en bil på en adresse på H. C. Ørsteds Vej i Skive.



Det vides ifølge lokalpolitiet i Skive ikke med sikkerhed, om de to kender hinanden i forvejen.



Ud over at kvinden har anmeldt voldtægten, og at politiet nu i snart to måneder har eftersøgt en bestemt mand, er politiet i det hele taget stadig tilbageholdende med oplysninger.



Politiet erkender dog, at man nu meget længe har været på jagt efter den formodede eller i hvert fald mulige gerningsmand, som altså endnu ikke har været afhørt.



- Men han er efterlyst, og det ved han også godt selv, siger politikommissær Lars Mikkelsen fra lokalpolitiet i Skive.



Han udelukker ikke, at dele af det somaliske miljø kan have været med til at skjule den pågældende.



- Vi overvejer, om vi skal intensivere indsatsen for at finde ham, for vi er enige i, at der er gået lang tid, hvor det ikke er lykkedes, siger han.



Politiet er overbeviste om, at han stadig befinder sig i Danmark og i det jyske.

