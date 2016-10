Eftersøgt plejehjemsbeboer var til begravelse i København

Torsdag morgen begyndte politiet at eftersøge en 72-årig mand, der bor på plejehjem på Grønningen i Vinderup.



Personalet henvendte sig til politiet, fordi den 72-åriges postkasse var fyldt, fjernsynet vat tavs - hvilket er usædvanligt for den pågældende - og døren til hans værelser var låst.



Ved hjælp af en låsesmed fik politiet kort før klokken 09 adgang til hans værelser og konstaterede, at der ikke var nogen hjemme. Samtidig var hans rollator pænt parkeret ved et skur udenfor.



- Vi efterlod en besked om, at han skulle have en ny nøgle, fordi låsesmeden havde sat en ny lås i. Kort efter klokken 16 henvendte plejehjemmet sig igen. Den 72-årige var selv kommet hjem, og det viste sig, at han havde været til begravelse i København, oplyser vicepolitiinspektør Morten Bujakewitz fra lokalpolitiet i Holstebro.

