Eftersøgning af forsvunden 49-årig stoppet

Politiet eftersøger ikke længere en 49-årig mand fra Junget-området, selv om man ikke har fundet ham.



Det skyldes blandt andet, at den 49-årige er set flere steder i Salling. Blandt andet er han torsdag formiddag set på en bus, hvor han stod af i Selde, oplyser lokalpolitiet i Skive.



- Derfor må vi formode, at det hans eget valg, at han ikke længere er hjemme hos sig selv, og det er ikke en politi-opgave at forholde sig til det, medmindre der er tale om en selvmordstruet eller lignende, siger politikommissær Lars Mikkelsen.



På den baggrund har politiet valgt at stoppe eftersøgningen.

