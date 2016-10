Rumænske mænd udvist for tricktyverier

To mænd fra Rumænien har fået henholdsvis fire og tre måneders fængsel ved retten i Holstebro og er samtidig blevet dømt til udvisning efter afsoning.



Dommen skyldes, at de har medvirket til tricktyverier i Vinderup, Skive og Hørsholm - og efterfølgende har de to hævet penge fra i hvert fald et stjålet dankort ved en pengeautomat i Holstebro.



De to tilstod i retten, hvor de tirsdag blev fremstillet i et grundlovsforhør. På baggrund af den tilståelse valgte retten altså at afsige en straksdom.



Ifølge de to rumænske mænd havde de arbejdet sammen om tricktyverierne med to bulgarske kvinder, og det hænger ifølge anklager Janni Vrelits fra anklagemyndigheden ved politiet i Holstebro udmærket sammen med overvågningsbilleder fra tricktyverierne, hvor der også optræder kvinder. Men de to kvinder er forsvundet.



- Guderne må vide hvorhen, som anklageren udtrykker det.



Men mandag lykkedes det altså politiet i Holstebro at anholde de to mænd, som allerede tirsdag fik en straksdom - og som altså begge ud over fængsel står til udvisning.



Når den ene fik en måned mindre end den anden, skyldes det, at den pågældende tilsyneladende udelukkende havde fungeret som chauffør i forbindelse med trick-tyverierne.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: