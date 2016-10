Lade med halm brændte ned

En voldsom brand i en staklade med halm torsdag eftermiddag på gården »Hagens Mølle« på Furvej betød, at laden nedbrændte.



»Der er ikke meget tilbage af bygningen,« konstaterer indsatsleder Jesper Ørum fra Nordvestjyllands Beredskab i Skive.



Laden, der også rummede et værksted, var konstrueret i stål, og ilden bredte sig i de halmballer, der blev opbevaret i laden.



»Vi havde gravemaskine, til at tage plader af bygningen, så vi kunne få halmen ud,« fortæller Jesper Ørum.



Det lykkedes også at redde en dieseltank, der stod i bygningen, ud.



Brandvæsenet fik alarmen om branden klokken 14.22 torsdag eftermiddag hos brandfolkene i Skive, var det først klokken tre i nat brandfolkene kunne køre hjem og gå i seng.



Indsatslederen henviser til politiet, når det gælder brandårsagen. Det er dog ikke lykkedes Folkebladet at komme igennem til vagtchefen her til morgen.

