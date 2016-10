Efter i mange år at have trænet efter og drømt om at kvalificere sig til en tur til VM i Ironman på Hawaii lykkedes det i år endelig for skibonitten Torben Brendholdt. Lige nu holder han ferie med familien på den amerikanske ø, men har sendt denne beretning hjem til redaktionen om oplevelsen og løbet:



Så fik jeg fyret min ultimative drøm om deltagelse på Hawaii af, og jeg fik mere med herfra, end jeg havde drømt om.



Ugen op til VM var crazy... Her summede alt bare af spænding forud for starten, og alt var bare skruet en tand mere i vejret, end hvad jeg normalt oplever til Ironman-stævner. Det var så utrolig fedt at være en del af - en del af dette hype. Havde også hjemmefra bestemt mig for at nyde alt 110 procent.



Vi ankom onsdag ugen før VM start for at akklimatisere, og det var der egentlig ret meget brug for. De første træningsture på ruterne var nemlig ”hotter than hell” for min spegede krop med den yderst blege skandinaver-hud, men efter fem dages tid kunne jeg mærke, at jeg begyndte at akklimatisere godt, og mit jetlag var næsten væk.



Alt i ugen op til konkurrencen gik med at træne lidt og holde kroppen lige tilpas klar, spise fornuftigt og få slappet godt af. Det er så ret svært, for der er så meget, jeg gerne ville opleve og være en del af. At træne sammen med profferne tæt på var fedt. Jeg slog sågar den kommende vinder Jan Frodeno i svømmebassinet på en 50 m crawl - men jeg tror dog ikke, han vidste, vi svømmede om kap ...



Men en sejr er en sejr, og han fik da også mit hang-loose tegn. Så brugte jeg lidt energi på se Noah fyre den af til en mini Dip N’ Dash (Svøm/Løb) konkurrence på svømmeruten og opløbsstrækningen om tirsdagen. Hold op, hvor bliver man glad i maven, når man oplever sådan en dedikation fra børn. Det var så flot og crazy sejt af de unger, som deltog med store smil hele vejen rundt.



rutiner og vaner Klokken 03.45 lørdag morgen ringede vækkeuret, og de sædvanlige ritualer blev gennemført. Jeg er ekstrem autistisk hvad rutiner og vaner angår, så familien lader mig ofte være helt alene her.



Derefter begav jeg mig ned til check in på Kailua Pier. Her var alt bare fantastisk og over fedt. Alle atleter var så klar på en fed konkurrencedag med et fedt race, og de fleste smilede. Der er altid de sædvanlige atleter, som render rundt med et game-face på som om det gjaldt liv og død.



20 minutter efter de professionelle var sendt af sted, gled jeg og resten af AG (Age Grouperne) i Stillehavet, og så startede en forventet voldsom slåskamp om at få den bedste plads i front. Og her kunne jeg da godt mærke, at min unormalt lille krop ikke vakte den store respekt fra dem ved siden af - hvis nogen overhovedet. Heldigvis er min baggrund som svømmer fantastisk - her og jeg er vant til at bruge albuer og lidt ufine kneb for at holde pladsen i fronten.



fantastisk summen Der var totalt kuldegysninger og en helt igennem vild og fantastisk summen af »Det er NU, det er NU!« fra alle atleterne, da vi ventede i vandet på at kanonen blev fyret af. Vi stod pakket som sild i en tønde til sidst, og der var knapt plads til at rynke på næsen jo tættere vi kom på kl. 6.55.



BANG!!!! lød det pludselig fra kanonen på kajen. Og så kom den helt store slåskamp i havet endelig



»Hellere dø i front end aldrig at have været der«, som nogen har hørt mig sige i ny og næ, og så af sted uden at tage hensyn til noget eller nogen. Det var fantastisk, og der blev givet og taget efter alle kunstens regler.



Kaotisk og crazy med arme og ben i et stort virvar - rent anarki og hver mand for sig selv. Med mine korte arme svømmede jeg ind på 53.08 minutter som hurtigste danske Age Grouper og kun slået marginalt af de 3 danske professionelle.



Super meget tilfreds og overrasket over farten, da jeg ikke følte, at jeg havde fået fyret den helt af. Det var endda femtehurtigste tid i min gruppe.



lidt en væddeløbshest Ud på cyklen og så af sted på de 180 kilometer. Det forløb lige efter bogen. Var udmærket godt klar over, at jeg ikke ville kunne cykle med i toppen hos dem med lårbasser som Fabian Cancellara, så det var »Damage Control« hele vejen - brændte nok lidt for meget energi af på nogle dumme tidspunkter, men man er vel lidt af en væddeløbshest, og jeg ved, at jeg taber hovedet i ny og næ, så det var forventet.



Tiden for de 180 kilometer på 5 timer og 8 minutter var dog også tæt på det, jeg havde drømt om. Skiftede til løbeturen på en 23.-plads.. Totalt YAY!!!



Og så kom jeg endelig til løbeturen!! Jeg havde virkelig glædet mig til den - men det havde mine ben så absolut ikke - og det var som i SLET SLET IKKE! De gad faktisk overhovedet ikke lege den leg, som jeg havde planlagt, de næste 42 kilometer. Der blev bare stemplet tidligt ud med »Glem det Torben - vi gider ikke løbe i dit møgtempo ...«



Det gjorde løbeturen fra start til slut til en lang og hård psykologisk mæglingskonflikt mellem min ben og så min hjerne.



»ABER ER MUSS - ES IST KRIEG« - citat Brian Holm og lidt Finn Madsen -blev messet hele tiden i hovedet. Tror endda, jeg var ovre i en Jens Voigt en overgang med »SHUT UP LEGS« - men lige lidt hjalp det.



med dybt ovenpå Jeg har kun en gang før måttet grave så utroligt mentalt dybt (med dybt ovenpå) efter en målstreg. En målstreg, der til at starte med bare var alt, alt for langt væk. Dengang skreg Noah: »Far, du er så langsom!« efter mig



Det skulle bare æ ske igen. Så med solen bankende ned, av av av alle steder og mig der var ret langt ude og lede efter viljen til at fortsætte med at presse på og bare blive løbende, røg den ene kilometer væk efter den anden.



Men stængerne havde som skrevet deres eget liv, og det indebar ikke at løbe hurtigt hjem på marathonløbet (tror nok lige, det bliver en slem hævner, når de er friske igen)



- Efter tre timer og 44 minutters håbløs diskussion krydsede jeg målstregen - sugede al den vilde stemning ind på opløbsstrækningen ekstra meget, og endte med en tid på 9.55.30 i min debut til VM. Jeg blev endda bedste dansker på en respektabel 53.-plads i min Age Gruppe.



Alt var bare det hele værd. Elskede denne dag fra start til slut også i min store krise undervejs. I morgen er jeg sikkert lidt mere glad - men undervejs på baggrund af svømning og cykelturen drømte jeg om mere end dette resultat.



Men sådan er det jo satme altid med mig… og ja, Noah og jeg fældede da en tåre sammen, da vi mødtes efter løbet, mens Naya undrende udbrød »Hvorfor tuder I?…«



Slut her fra Hawaii. Nu skal Noah og Naya plages totalt af farmand i vandet de næste dage plus alle de delfiner og skildpadder jeg kan finde. Det bliver så godt, og de bliver så trætte af mig…