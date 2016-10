Kultur - frivillighed eller foræring

»Det publikum, der går i operaen, bor ikke i Skive. I de større byer har man den klasse, der udgør de traditionelle kulturforbrugere«.



Den melding kunne man læse i dagbladet Politiken, der har foretaget en undersøgelse af danskernes kulturvaner i bred forstand - fra finkultur til sport og medieforbrug.



Udtalelsen kommer fra Erik Svendsen, som er lektor på Institut for Kommunikation og Humanistisk Videnskab på RUC. Han mener som Stig Jarl, der forsker i kulturvaner på Københavns Universitet, at det er ude af trit med virkeligheden at lave en matematisk retfærdig fordeling af kulturmidlerne. Regeringen har ellers lagt op til en mere ligelig fordeling af midlerne i hele landet.



Eller som kulturminister Bertel Haarder siger: »60 procent af Kulturministeriets institutionsbevillinger går til hovedstadsområdet. Derfor begriber jeg ikke, hvordan man kan konkludere, at man ikke skal nære kulturen uden for København. Alle andre steder bidrager frivillige heldigvis til det kulturelle udbud. I København får man det hele foræret af staten«.



Her rammer ministeren noget centralt.



I Midt- og Vestjylland - og ikke mindst på Skiveegnen - er der en tradition for at deltage i frivilligt foreningsarbejde. Uden denne trang til at yde en indsats for fællesskabet ville udbuddet af kultur være betydeligt mindre.



Og det gælder ikke kun det, der sker i idrætsforeninger. Mange museer ville eksempelvis have svært ved at få tingene til at hænge sammen, hvis der ikke var en række frivillige at trække på.



Den kendsgerning har blandt andet Skive Kommune heldigvis øje for. Blandt de lokale politikere er der vilje til og forståelse for at give de frivillige rimelige vilkår, så de ikke mister lysten. Kulturminister Bertel Haarder synes at have samme indstilling.



Han siger til Politiken, at det offentlige tilskud per tea­tersæde nu er på 700 kroner, fordi der er for få tilskuere i de teatre, der klumper sig sammen i byerne. Museerne ligger til gengæld spredt i hele landet og har mange besøgende. Det er for ministeren et eksempel på, at folk får mere kultur for pengene uden for storbyerne.



Der bruges mange af de offentlige kultur-kroner i hovedstaden. Ofte af indlysende grunde. For eksempel er der god fornuft i at placere specielle institutioner som en national operascene, hvor der er flest mennesker. Den holdning bør bare ikke føre til, at kulturmidlerne centraliseres sådan, at det kulturelle liv visner i resten af landet.



Den nye undersøgelse konkluderer, at jyder kommer oftest i håndboldhallen, mens københavnerne går i operaen. Det bør heller ikke overraske nogen. Her gælder udbud og efterspørgsel naturligvis også. Håndboldeliten i Danmark befinder sig i Jylland og har tiltrækningskraften her, mens jyderne skal investere både megen tid og mange penge i et komme i operaen. Det begrænser i sig selv besøgene.



At der er mange andre forskelle i forbruget af kultur i hovedstadsområdet og det øvrige Danmark, undrer heller ikke, da udbuddet er tilsvarende forskelligt.



Afgørende er det, at den politiske vilje - centralt som lokalt - er til stede til at fremme kulturlivet. Fra aftenskoler og idrætsforeninger over litteraturselskaber og jazzklubber til museer og koncerter.



O.A.

