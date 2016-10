Unge fritidsjobbere er ved at fortrænge de fuldtidsansatte fra butikkerne

Unge mellem 15 og 24 år arbejder i stigende grad på skæve tidspunkter. De unges deltidsjob er en gevinst for de unge og virksomhederne. Men det rammer de uddannede butiksansatte, der har svært ved at få fuldtidsjob.



Var det en ung mellem 15 og 24 år, der scannede dine varer i supermarkedet, langede dit morgenbrød over disken hos bageren eller udleverede dit yndlingsmagasin i kiosken i weekenden?



Så er det ikke tilfældigt. Hver femte, der har haft weekendvagter de seneste fire uger, er unge mellem 15 og 24 år. Det viser tal fra Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse, som Ugebrevet A4 har analyseret.



I 2007 havde 35 procent af de unge i arbejde søndagsvagter inden for en måned, mens det drejede sig om 47 procent i 2015. I samme periode er de unges aftenarbejde steget markant. Sidste år havde over halvdelen af de unge beskæftigede jævnligt vagter om aftenen.



I bestyrelsen for HK Handel MidtVest har vi haft diskussionen og synes, det er en tendens, der går i den gale retning.



Vi oplever, at butikkerne har ansat unge på deltid, mens jobbene på fuldtid forsvinder. Det betyder, at de medarbejdere, der har taget en butiksuddannelse, har svært ved at finde et fuldtidsjob, de kan leve af. De må skrabe timer sammen med løsarbejde og tage flere jobs for at få økonomien til at hænge sammen. Som butiksansat er din løn sammenlignet med andre typer jobs i forvejen ikke stor. Har du ikke mulighed for at få et fuldtidsjob, kan det være svært at få en almindelig husholdning til at hænge sammen specielt i de større byer, hvor det er vanskeligt at få billige boliger.



Det er et stort problem, at de, der vælger at tage en butiksuddannelse, ikke kan få fuldtidsjob. Med den tendens, der er i butiksverdenen, uddanner vi jo i stigende grad til deltidsjob.



Unge og butikkerne har en fælles interesse i deltidsjobbene. De unge fritidsjobbere er interesseret i job, der passer sammen med studiet. Butikkerne ønsker, at de ansatte arbejder på tidspunkter, hvor der er flest kunder, og det kan være svært for de butiksuddannede at være lige så fleksible som de unge, fordi de har et familieliv, der skal hænge sammen. Desuden er der i overenskomsten grænser for, hvor mange skæve vagter fuldtidsansatte må have.



Noget andet er, at der kan være en bagside ved de unges deltidsarbejde.



Jo mere løst, man er tilknyttet en arbejdsplads, des mere uorganiseret og tilfældigt er arbejdet på mange måder. Arbejdsskaderne stiger. Der er flere, som ikke får instruktion og oplæring, og man kan også være tilbageholdende med at investere i løstansatte med kurser og lignende.



I HK Handel ser vi også unge, der bliver snydt - blandt andet når Jobpatruljen, som HK og 3F i samarbejde med andre fagforeninger står bag, er rundt om sommeren. Det kan være, at de ikke får løn under pauser, får at vide, at feriefridage ikke gælder for dem, eller de selv skal finde afløsere, hvis de bliver syge.



Endelig kan man spørge om, hvilken service kunderne bliver stillet over for? Mange unge er rigtigt dygtige. Det oplever vi i HK. Men en ung fritidsjobber kan helt naturligt ikke have den samme viden og erfaring med sig som en butiksuddannet, der har arbejdet i faget i flere år.



Derfor vil vi i bestyrelsen for HK Handel MidtVest opfordre til, at butikslederne tænker sig om, når de skal ansætte medarbejdere. Skal det være en deltidsansat ung eller en butiksuddannet på fuldtid?



Venlig hilsen



På vegne af bestyrelsen



for HK Handel MidtVest



Susanne Sommerlund,



Formand for



HK Handel MidtVest,



Fredericiagade 27,



7500 Holstebro

