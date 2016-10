Den hvide stoks dag

Der er efterhånden mange nationale og internationale dage, hvor et eller andet væsentligt markeres, således også 15. oktober, der er international dag for blinde og svagsynede - Den hvide stoks dag.



Vi regner med, at der i Danmark er omkring 25.000 blinde og stærkt svagsynede borgere. Den hvide stok er en af de måder, andre gøres opmærksom på, at den som bruger stokken har alvorlige synsproblemer. Stokken bruges til at føle sig frem og finde vej, og stokken signalerer samtidig, at det vil være godt, hvis omgivelserne viser hensyn, være opmærksom på, om personen har brug for lidt hjælp eller vejledning.



Symbolet »Manden med den hvide stok« har siden 1998 været det mest anvendte færdselsmærke for blinde og svagsynede i Danmark. Mærket skal sikre, at vi bliver genkendt, når vi færdes i trafikken og i forretninger. Mærket bruges som badge på tøjet, mærket er blåt med en hvid kant og manden med stokken i midten af feltet.



Ledelinjer bruger vi til at orientere os efter. De kan mærkes med foden eller den hvide stok. En række brosten eller fliser kan virke som ledelinje, men nogle steder findes andre ledelinjer, der er monteret på belægningen. Ofte bruges en kantsten også som ledelinje, så vi har en sikker retning og hele tiden ved, hvor grænsen til cykelstien eller vejen går.



Nogle blinde får stor hjælp af førerhunden. Den kendes let på sit seletøj. Når blinde færdes med førerhund, er det vigtigt at huske, at hunden har et arbejde, der kræver stor koncentration hos hunden, den skal have lov at udføre sit arbejde i fred, så vi kommer sikkert frem.



Alle kan gøre en forskel i dagligdagen for blinde og stærkt svagsynede ved at tænke sig om en ekstra gang, inden man stiller genstande fra sig, alle kan hjælpe til ved f.eks. at rejse en væltet cykel op.



På forhånd tak for hjælpen



Thorben Koed Thomsen,



Dansk Blindesamfund Viborg-Skive,



Hvedemarken 16,



8800 Viborg

