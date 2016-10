Æblebyfest

En hel uges æblefestligheder i Æblets By - Rødding blev indledt lørdag, hvor masser af frugtglade mennesker fra nær og fjern var samlet ved Østergade.



Vejen var spærret. I stedet blev tonsvis af æbler først vejet og siden presset til most.



Hele dagen drog folk til at og fra æblefesten. Der var rejst en mindre teltby i centrum. Børnene kunne bage pandekager med æbler i, lave æbletryk og meget mere. De forfrosne kunne købe varm æblemost. Folkene bag Æblets By fortalte om æbledyrkning, og et mindre loppemarked var der også blevet plads til.



Æbleaktiviteterne fortsætter i de kommende dage - helt frem til næste weekend.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her