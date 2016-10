Østsalling kan få en mølle mere

Henny Dahl, Hvidbjerg, og Ole Horsager, Ringkøbing satser på efter nytår at begynde på at skabe et fælles hjem, der er lidt ud over det sædvanlige.



De vil genopbygge og forny en gammel hollandsk mølle og indrette den til bolig på Hagens Mølle Vej nord for Skive, hvor de har købt en grund.



Møllen blev bygget på Tåsinge i 1872. I 1905 blev den flyttet til Grevinge på Sjælland, hvor den har stået siden.



Ole Horsager var sælger og kom på grund af sit job meget rundt i landet. Derfor så han en dag for to år siden den forfaldne mølle i Grevinge.



Ejeren af den gamle mølle havde ikke mod på at sætte den i stand og ville gerne have den fjernet. Han meddelte Ole Horsager, at han måtte få møllen, hvis han ville fjerne den.



Ole Horsager er uddannet smed og har erfaring med byggeri med træ. Han har tidligere opført bjælkehytter, og for tiden er han ved at bygge en stald af bjælker i nærheden af Ringkøbing.



- Vi tror og håber, at vi får tilladelse til at genopbygge møllen, når en høring er gennemført, siger Ole Horsager, der i øvrigt flytter til Hvidbjerg om 14 dage.



Han og Henny Dahl får god plads i deres kommende mølle-bolig på Hagens Mølle Vej - cirka 280 kvadratmeter fordelt på tre dæk.



Planen er at forsyne møllen med en elevator, så de kan blive boende, hvis de med alderen får besvær med gangen.



(Billedet til denne artikel viser møllen ved Jenle)

