Sti med bro ved Thorsvej er færdig

I sommer gik folk i gang med at lave en sti fra Thorsvej i Skive i retning af søen i Glattrup Mose.



Og nu er stisystemet bag Skive Fjernvarme ved at være færdiganlagt med stenmels-stier og træbro på 150 meter.



Stien fører gående og cyklende gennem mosen, som ligger mellem varmeværket og jernbanen, og den giver en oplevelse af at komme ud i uberørt natur, hvilket det næsten også er, da området har ligget urørt igennem mange år.



Tidligere var området drænet og benyttet til landbrugsformål, men da dette ikke længere var rentabelt, har området fået lov at ligge urørt.



Stierne er tiltænkt både gående og cyklende, og der er rig mulighed for at nyde området fra et borde-bænke sæt, som er placeret ved søen samt en bænk ved Glattrup Bæk.



Borde-bænke sæt samt bænk opsættes inden udgangen af oktober måned.



Langs Glattrup Bæk er brinken lavet mere flad på to steder, således at vandet i bækken kan opleves fra stien, og de udlagte sten giver en herlig rislende lyd.



Målet på længere sigt er at forbinde den nye sti/bro med Skive by og Skive Havn. Det skal ske med en bro hen over mosen mod jernbanen, som man håber at få etableret en tunnel under eller en bro over.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: