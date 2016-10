Henny Dahl, Hvidbjerg, og Ole Horsager, Ringkøbing satser på efter nytår at begynde på at skabe et fælles hjem, der er lidt ud over det sædvanlige.



De vil genopbygge og forny en gammel mølle og indrette den til bolig på Hagens Mølle Vej nord for Skive, hvor de har købt en grund.



Møllen blev bygget på Tåsinge i 1872. I 1905 blev den flyttet til Grevinge på Sjælland, hvor den har stået siden.



Ole Horsager var sælger og kom på grund af sit job meget rundt i landet. Derfor så han en dag for to år siden den forfaldne mølle i Grevinge.



Ejeren af den gamle mølle havde ikke mod på at sætte den i stand og ville gerne have den fjernet. Han meddelte Ole Horsager, at han måtte få møllen, hvis han ville fjerne den.



- Møllen ser kedelig ud nu, men meget af den - for eksempel alle synlige bjælker - kan bruges, fortæller Ole Horsager.



Han er uddannet smed og har erfaring med byggeri med træ. Han har tidligere opført bjælkehytter, og for tiden er han ved at bygge en stald af bjælker i nærheden af Ringkøbing.



Møllen i Grevinge står uden møllevinger og top. Men vinger og top vil den nye udgave af møllen blive forsynet med.



- Møllen vil komme til at fremstå stort set, som da den var ny, fortæller Ole Horsager.



Skive Kommunes udvalg for teknik og miljø sagde forleden god for opførelse af møllen på Hagens Mølle Vej.



- Det er et meget spændende projekt, som vi er begejstret for, siger Jens Peder Hedevang (V), Breum, formand for Udvalget for Teknik og Miljø.



Henny Dahls og Ole Horsagers projekt skal i høring i fire uger, inden Skive Kommune kan udstede en byggetilladelse. De to har talt med den nærmeste nabo til deres jord på Hagens Møllevej. Naboen har meddelt, at han ikke har noget imod den kommende mølle.



- Vi tror og håber, at vi får tilladelsen til at bygge, når høringen er gennemført, siger Ole Horsager, der i øvrigt flytter til Hvidbjerg om 14 dage.



Han og Henny Dahl får god plads i deres kommende mølle-bolig på Hagens Mølle Vej - cirka 280 kvadratmeter fordelt på tre dæk.



Planen er at forsyne møllen med en elevator, så de kan blive boende, hvis de med alderen får besvær med gangen. Ole Horsager er 55 og Henny Dahl er 58 år.