Kommune giver rødt kort

I en sag mod Skive Kommune har en borger hyret privat-rådgiver Ricky Magnussen som repræsentant. Men Skive Kommune har nu afvist at føre dialog med Ricky Magnussen i selvsamme sag.



I et brev til borgeren - en autistisk yngre mand - begrunder kommunen det med, at Ricky Magnussens optræden »til tider har karakter af chikanøs adfærd til skade for selve behandlingen af din sag.«



Skive Kommunes socialchef Lars Kristiansen erkender, at det er særdeles usædvanligt, at kommunen giver et rødt kort til en partsrepræsentant, som en borger selv har hyret.



- Det er en indgribende paragraf. Det er meget sjældent og helt undtagelsesvist, at vi bringer det regelsæt i anvendelse, siger Lars Kristiansen, mens Ricky Magnussen selv er målløs:



- Det her er meget usædvanligt. Jeg har aldrig oplevet det før.

