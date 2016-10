SFH holder trit i top

Skive fH fik sin femte sejr i kamp nr. fem, da Fredericia HK lørdag gæstede KCL.



Bortset fra det første kvarter, hvor østjyderne »spillede med«, så lignede det længe en kamp, hvor Skive var i kontrol, men alligevel blev de sidste 8-10 minutter hektiske.



Østjyderne nåede nemlig 27-23 og lidt senere 28-25, og endda 28-25.



Her satte Daniel Albæk sit enlige mål i kampen ind, og det lukkede reelt opgøret, der endte i en 33-28 sejr.



Bortset fra et misbrugt straffekast, så var dagens profil Andreas Toudahl, der optrådte med kontramål, lob og skruebolde af en anden verden.



Det ligner stadig mere en duel mellem Nordsjælland Håndbold og Skive fH om den ene direkte oprykningsplads - begge hold med maks-point efter fem kampe.



De to mødes indbyrdes i Helsinge i den sidste weekend i oktober.



