Årets 1. division i håndbold ligner i udtalt grad en duel mellem Nordsjælland Håndbold og Skive fH - og de to forventede tophold har begge fået særdeles godkendte starter på turneringen - med tilsammen ni sejre i ni kampe.



Nordsjælland fik sin gevinst i runden ved at slå Team Sydhavsøerne trods udebane med 24-19 torsdag - og nu er det op til Skive at holde trit ved at besejre Fredericia i eftermiddagens forestilling i KCL.



Assisterende træner Andreas Toudahl tror dog ikke på, at turneringen kun bliver et anliggende mellem de to nævnte klubber - men ville godt »sælge sæsonen« for påstanden.



- Hvis det var tilfældet, så er vi jo sikre på at komme i mindst opspil - men nej - fokus skal hele tiden være på den næste opgave, og præsterer vi ikke optimalt mod Fredericia, så kan man ende med en slem skuffelse, siger SfH-fløjen, der selv er kommet godt i gang med sæsonen med 15 mål i fire kampe.



I ugens løb er profil Mads Øris Nielsen blevet far for tredje gang - hvilket naturligvis har kostet lidt fokus fra hans side - men han er klar til kamp.



- Vi har ikke rigtigt noget, der hedder barselsorlov, så Mads spiller, og han skal nok »være der«, lover Toudahl, der har en enkelt skade i truppen.



Den sidder i Mads Johansens skulder, og har står over mod østjyderne.



Fredericia kommer med rækkens topscorer efter fire kampe, nemlig Bastian Stræde, der har scoret 27 gange i de første fire opgør.

