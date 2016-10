Over 100 med til at indvie ny natursti

- Hvis man vil ud i naturen, så må man klæde sig på som vejret er til.



Nogenlunde sådan omskrev udvalgsformand Jens Peder Hedevang (V) den gamle sandhed om, der ikke findes dårligt vejr, kun forkert påklædning.



Imens stimlede flere end 100 mennesker lørdag eftermiddag sammen omkring ham - alle klædt på i yderst fornuftigt vind- og vandtæt vandrings-outfit - og bekræftede på den måde hans ord.



Sådan en smule lørdagsregnvejr skulle godt nok ikke forhindre dem i at opleve indvielsen af den nye sti fra Flyndersø Mølle lige øst for Flyndersø til Nærkærbro i Skive Plantage ved Karup Å.



At skibonitterne er så glade for at opleve naturen - selv i trist efterårsvejr, kom også en anelse bag på Maria Rask, der er Skive Kommunes projektleder for Naturpark Flyndersø-Sønder Lem Vig, som den nye sti er en lille del af. Naturparken strækker sig i vest helt til Venø Bugt.



Den naturbegejstrede projektleder havde selv hvervet flere deltagere til vandringen, men havde nu alligevel syslet med at få skrevet sin velkomsttale lidt om, så hun ikke skulle takke så mange for at komme, hvis der nu kun kom »nogle ganske få«. Den omskrivning kunne hun roligt have sparet sig.



Stien er også for cyklende, og på størstedelen af den, er det også tilladt at ride. Ved Nørkærbro er der også en fold, hvor man kan opstalde sine heste, mens man holder pause ved åen - eller eventuelt overnatter i shelter.

