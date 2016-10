SIK sat på plads i topopgør

Det kan tørt konstateres, at Skive IK søndag var temmelig langt fra at fastholde andenpladsen i 1. division. Topkampen ude mod HB Køge endte nemlig i de klare cifre 3-0 til hjemmeholdet, hvilket der efter 90 minutter ikke var nogen grund til at indlede en diskussion omkring.



Kristian Andersen og brødrene Lee og Marc Rochester stod for målene med det første efter en halv time, som skibonitterne ellers flot havde domineret.



Men fra kløgt og kontrol ændrede SIK stil til kaos og kiks, og det var der slet ikke råd til mod et hold, som så skarpe ud og kunnet have vundet et par mål større.

