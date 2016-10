Korrektion

Tak til Anna-Lise Vestergaard (ALV) for rettelsen til mit læserbrev ang. brug af kommunens mail mm.



Det er korrekt, at sagen ikke har været i Skive Byråd, jeg kan heller ikke finde et dagsordenspunkt derom til byrådsmøde, men i Økonomiudvalget (ØK). Dog mener jeg, at afgørelserne i ØK i de allerfleste tilfælde vil dække byrådets holdninger. Men der er visse uklarheder i læserbrevet.



ALV skriver, at sagen er behandlet på et lukket møde i ØK. Er det korrekt, vil jeg gerne, om du, ALV, eller andre vil oplyse mig om, hvornår det er sket. Sagen om den kommunale mailadresse og eventuelle regler for brug af denne har været på tre møder i ØK, nemlig den 3. maj, hvor det førtes til protokols, at et forslag fra DF ved Erik Mortensen om, at ledelsen udarbejdede regler for brug af mailadressen, forkastedes med 7 stemmer mod 2 (DF). Sagsbehandlingen afsluttes således: ”Vi har derfor valgt ikke at indføre regler eller retningslinjer for hvad medarbejderne må bruge deres mail til.”



Den 13. september var der igen en sag om mailadressen i ØK, dog ikke om reglerne for anvendelse.



Den 4. oktober havde Niels Ole D. Nielsen (liste A) bedt ØK om at tage stilling til, hvad man som ansat må og ikke må bruge kommunens mailadresse til. Her blev afgørelsen ifølge protokollen, at det med 7 stemmer mod 1 (liste F) blev vedtaget, at der udarbejdes et notat om mulighederne for at fastsætte regler på området. Ovenstående tre behandlinger har alle været åbne punkter.



Når ALV skriver, at mail-adressen ”selvfølgelig” blev ændret i den konkrete sag om Leo B. Rasmussens brug af den til en privat forening, er der ikke noget selvfølgeligt deri. Han har vel ikke overtrådt regler, som ikke findes? Har han været under pres fra kommunen eller måske fra den megen omtale, sagen fik?



Efterfølgende skriver ALV, at kommunens regler -altså dem, der ikke findes-



blev drøftet. Hvor og hvornår var det? Var det på mødet i ØK den 13. september eller uden for dagsordenen?



Når jeg spørger vore medlemmer om, hvordan samarbejdet i byrådet fungerer, får jeg heldigvis overvejende positive tilkendegivelser, og det glæder mig. Selv var jeg virkelig glad for min tid i Skive Byråd, men jeg ville have været meget ked af, om der skriftligt var blevet klaget over min ageren, mens jeg sad der, uden at jeg var blev gjort bekendt dermed.



At I alle er med i et budgetforlig vedr. Budget 2017 er dygtigt og fornuftigt. Det er jo valgår, så der bliver sikkert nok andet at diskutere.



Mvh



Inge Lise Lyse,



formand for DF Skive,



Fjordbjerg Ager 7,



7840 Højslev

Mere debat i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her