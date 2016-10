Åh, jeg græmmes

Med overskriften Åh, jeg må le………, skriver Helga Laigaard Mortensen Aalyst 5, 7800 Skive følgende:



»Åh, jeg må le… Det er ellers til at græde over. Hvorfor kan ellers udmærkede mennesker som Erik Mortensen og Preben Andersen ikke se, hvor meget de gør sig selv til grin. De bliver ved med ar vende og dreje tingene og vil åbenbart ikke se og erkende, hvad de tidligere har skrevet og sagt.



Hver gang man læser noget fra dem, har de vendt og drejet og drejet det en ekstra gang, og så tror de åbenbart, at folk ikke kan huske….



Jeg har sagt det flere gange: Stop dog jer selv! Men det kan I ikke finde ud af, håber så vælgerne kan, når vi kommer til det.«



Dette var hvad man kunne læse torsdag den 13. oktober 2016 i Skive Folkeblad. Sikken dog en gang ingenting og til hvad nytte?



Ingen dokumentationer intet relevant var der i dette læserbrev intet der kunne bruges for en læser af Skive Folkeblad.



Kun en gang udokumenteret vrøvl fra Helga Laigårds Mortensens side.



Hvis man kun vil svine personer til, ja så kan alle uden viden lave et læserbrev, jeg græmmes.



De bedste hilsner



Erik Mortensen,



medlem af Skive Byråd



(DF),



Kybehuse 153, Vile,



7870 Roslev

