Lang næse til Skives klimapolitik - Co2-regnskabet går til København

Den 22. september bragte Skive Folkeblad meddelelsen om, at Krejbjerg Vindkraft K/S havde solgt kæmpevindmølleprojektet ved Hjerk Nor, Krejbjerg til Hofor (Hovedstadsområdets Forsyningsselskab). Som kommende nabo til projektet har vi ihærdigt kæmpet imod projektet og forgæves forsøgt at fremhæve områdets naturmæssige herlighedsværdi og opråbe lokale politikere om de boligmæssige investeringer der er foretaget i området. Værdier som vi mener har stor værdi for Skive kommune.



Projektet har tidligere været beskrevet i Skive Folkeblad. Der opsættes 3 kæmpevindmøller i kystnærhedszonen (planlægningszonen) med en højde på 140 m og som samlet producerer mellem 9-9,9 MW. Møllernes placering er Norvej, nord fra Krejbjerg (150 m fra Hjerk Nor og ca. 1 km fra Lysen Bredning) og vil derfor kunne ses fra bl.a. Harre vig, Nymølle og fjorden generelt. Skive byråd har været stor fortaler for dette projekt og vores mange saglige argumenter for ikke at ødelægge dette vigtige område for Skive kommune er blevet bagatelliseret af flere lokale byrådsmedlemmer.



Et af hovedargumenterne for omtalte kæmpevindmølleprojekt har været Skive kommunes energistrategi og et mål om at Skive bliver Co2-neutral inden 2029. I det nævnte projekt nedtages 6 mindre vindmøller i området med en samlet kapacitet på 3 MV og der vil derved visuelt blive ryddet op i landskabet. Også et hovedargument fra flere byrådspolitikere. Et andet argument for den gavnlige effekt af dette projekt for Skive har været at det vil skabe flere lokale arbejdspladser i forbindelse med bl.a. etablering af projektet.



Med overdragelsen af projektet til Hofor får de 6 mølleprojekt-startere i Krejbjerg Vindkraft K/S selvfølgelig deres mange millioner udbetalt for jord og nedtagning af eksisterende vindmøller. Ifølge Hofor har de ikke indgået en aftale med Skive kommune om at dele CO2-reduktionen, så de nye kæmpevindmøller kommer til at indgå i Københavns kommunes CO2-regnskab! Skåret ud i pap vil det sige at dette projekt, som Skives byråd har været så varm fortaler for og har negligeret alle de gener det vil give kommende naboer og området generelt, IKKE KOMMER TIL AT GAVNE SKIVE MEN KØBENHAVN.



Faktisk vil det give et underskud på ca. 6 MW i CO2-regnskabet, da de 6 møller der tages ned jo var medtaget i Skives energiregnskab.



Med overdragelsen til Hofor, som har pligt til at udbyde deres opgaver i licitation, hvem siger så at det bliver lokale virksomheder der kommer til at varetage opførelsen af projektet eller efterfølgende kontrol? Her kan det ses hvor skidt det kan gå, hvis lektien ikke er læst ordentlig og man kun forblændes af tal med mange nuller.



Københavns kommune har også en energipolitik som indebærer at være CO2-neutral. Derfor er man også her afhængig af vindenergi. Senest har Hofor forsøgt at købe sig ind på kystnære vindmøller i Jylland og sydøst Danmark uden held. De kystnære møller ved Thyborøn og Harboøre vandt Vattenfall opførelsesretten til og et andet projekt ved Kriegers Flak (Østersøen – farvandet mellem Møn, Sydsverige og Nordtyskland), trak Hofor sig ud af i juni 2016, som følge af den politiske uro om fremtidig støtte til havvindmølleparker og grøn energi i Danmark. Københavns kommune har også forsøgt sig med kæmpevindmøllerprojekter i egen baghave. Først i Nordhavn men det fik indflydelsesrige borgere i Gentofte med tilknytning til Christiansborg stoppet, da man i Danmarks rigeste kommune IKKE var interesseret i udsigten til kæmpevindmøller. Senere forsøgte Københavns kommune sig med et projekt i Sydhavn, men her kom der indsigelser fra Hvidovre kommune. Altså er kommunerne afhængige af vindenergi som INGEN vil have i baghaven. Derfor eksporteres kæmpevindmøllerne langt væk fra bl.a. København til det fjerneste Jylland eller udkantsområder hvor modstanden er mindre som følge af færre mennesker.



Efter min mening står Skive Kommune tilbage med en lang Pinocchio næse som ene og alene skyldes at kommunen og byrådet ikke har været grundige og betænksomme nok. Jeg husker tydeligt at Hans Kristian Smidt (V) i 2014 udtalte at det ene og alene er kommunernes ansvar, når de vælger at give grønt lys for kæmpevindmøller før resultatet foreligger af den nationale helbredsundersøgelse om vindmøllestøj og det derved vides, om der skal være større afstand til naboer og om støjgrænserne skal ændres. I Krejbjerg Vindkraft K/S’s projekt er der beregnede værdier der netop går til grænsen af tilladelig støj hos flere af naboerne i projektområdet. Herved står Skive kommune virkelig med en varm kartoffel hvis det viser sig, at der skal være større afstand til kommende naboer af kæmpevindmøller eller støjgrænsen skal nedsættes, når resultatet af sundhedsundersøgelsen foreligger! Det kan blive virkelig dyrt for Skive kommune og igen, det er København og ikke Skive der får gavn af CO2-regnskabet.



I den store mængde af materiale om kæmpevindmøller, vi efterhånden har samlet os, har vi også en folder fra Miljøministeriet om »Borgerinddragelse i vindmølleplanlægning«. Denne har været FULDSTÆNDIG MANGELFULD i dette projekt! Faktisk har det været sådan at vi naboer har fået så lidt at vide som overhovedet muligt og fornemmelsen har nærmest været, at planlægningen er foregået i det skjulte. Har vi spurgt medlemmer fra Krejbjerg Vindkraft K/S har vi fået svar som »vi følger bare loven«, »jeg ved ingenting«, »møllerne skal nok komme« osv.



En enkelt nabo har forsøgt at sælge sin ejendom til Krejbjerg Vindkraft K/S, men de har ikke været interesseret i opkøb af ejendomme. Samme nabo kommer til at være nærmeste nabo til projektet (560 m). Denne nabo får kun 50.000 kr. i erstatning og 20 m fra dennes bolig kommer alt transporten af grus, beton, jern, materiel osv til opførelsen af kæmpevindmøllerne til at foregå. Ejendommen er ældre og ikke nyrenoveret men løbende vedligeholdt og fremstår nydelig og i pæn stand.



ER DET VIRKELIG ANSTÆNDIGT??? I stedet for at bruge en allerede eksisterende markvej lavet til servicering af vindmøller, har man i stedet valgt at udvide en privat grusvej der fører til 4 boliger. På denne måde generes naboerne endnu mere! Kalder kommunen dette for borgerinddragelse?



Lige nu kører der en stor debat om opsætning af kæmpevindmøller på Mors. I en artikel fra Morsø Folkeblad d. 17 aug. 2016 beskriver tre forskellige personer der bor op til 10 km fra Testvindmøllecentret Østerild i Thy, hvordan de er plaget af lavfrekvent støj. Nogle havde skiftet vækkeure og køleskab før de fandt ud af at lyden kom fra kæmpevindmøllerne. Andre beskriver at den lavfrekvente støj ofte starter omkring kl. 21 og de mener den er værst i modvind men det kan variere. De tænder for radioen når de går i seng, men det kan ikke overdøve støjen. Den lavfrekvente støj beskrives som en gammel vaskemaskine der kører konstant eller en dyb brummende lyd der nærmest kravler ind i kroppen. Lyden er værst inde i huset. Her har vi altså at gøre med RIGTIGE studier lavet på/af RIGTIGE mennesker. Ikke noget med beregningsmodeller med isolationsfaktorer osv. Det er simpelhed skræmmende, at der ikke bliver lyttet til disse »forsøg«. Der mangler en faktor for medmenneskelighed i den behandling og de beregningsmodeller kommende naboer til kæmpevindmøller udsættes for!



Jeg er efterhånden ved at være godt træt af at beskæftige mig med kæmpevindmøller. Jeg ville meget hellere bruge energi på at fortælle om alle de fantastiske muligheder der er ved at bo i dette dejlige område. Men de sidste 3 år har der ikke været én dag, hvor jeg ikke har tænkt på, hvordan det vil komme til at påvirke mit liv, at have tre kæmpevindmøller stående 777 m fra min ejendom. En ejendom jeg ud over købsværdien har lagt et millionbeløb i, masser af benhårdt arbejde og sidst men ikke mindst HJERTEBLOD. Vi der bosætter os i Salling ved godt, at vi ikke får økonomisk gevinst for det vi lægger i vore ejendomme ligesom man gør i Gentofte eller København. Derfor køber vi ejendomme vi kan se en fremtid i og derfor gør denne sag om kæmpevindmøller så meget mere ondt.



Lisette Møller



Christensen,



Norvej 30, 7860 Spøttrup

