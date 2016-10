25 flasker whisky og 20-30 minihuse stjålet

Hos to naboer på Skyttevej i Skive har der i weekenden været indbrud. Det ene sted er man måske kommet ind med egen nøgle, mens man det andet sted har brudt et vindue op.



Hvor vinduet er brudt op, er der stjålet en hel del, nemlig blandt andet 20-30 minihuse fra Trip Trap, to bærbare computere, to Samsung fladskærmsfjernsyn på henholdsvis 40 og 46 tommer og cirka 25 flasker whisky. Hos naboen har udbyttet tilsyneladende været mindre, men der er stjålet forskellige porcelænsgenstande, oplyser lokalpolitiet i Skive.

