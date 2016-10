To indbrudstyve med knive og baseball-bats anholdt i Skive - løsladt efter grundlovsforhør

Dommeren ved retten i Viborg valgte ved et grundlovsforhør søndag at løslade to unge mænd, som politiet i Skive havde anholdt klokken 01.23 natten til søndag mistænkt for indbrudstyverier.



Politiet havde stoppet dem på Nørre Boulevard i Skive, hvor en 20-årig mand fra Nykøbing sad bag rattet, selv om han ikke må køre bil. Desuden blev det vurderet, at han var spirituspåvirket. Med i bilen var en 22-årig passager uden fast adresse.



I bilen var også to baseball-bats og knive. Desuden fandt politiet i bilen alt nødvendigt udstyr og værktøj til at begå indbrud med. Fra maskering til koben.



Endelig blev der også fundet effekter, som kunne være tyvekoster.



Da begge i forvejen er kendt af politiet, valgte man altså at forsøge at få de to unge mænd varetægtsfængslet. Dommeren mente dog ikke, at det var nok til at begrunde en varetægtsfængsling, og derfor blev de to unge mænd løsladt igen, oplyser lokalpolitiet i Skive.



De er dog begge stadig mistænkt og sigtet for planer om indbrudstyverier og for muligvis at have begået nogle. I hvert fald agter politiet at arbejde videre med sagen, oplyser politiassistent Jeanette Kolding fra lokalpolitiet i Skive.

