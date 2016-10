2,4 mio. kr. til lokalt firmas gode varme-idé

Virksomheden Suntherm i Dommerby er i fuld gang med at udvikle et varmeanlæg, der kan lagre energi til eksempelvis en husholdning mere effektivt og billigt end det sker i dag.



Varmesystemet skal snart testes i virkeligheden på forskellige typer af huse i Skive Kommune.



Og det projekt fik mandag 2,4 millioner kroner i støtte fra Markedsmodningsfonden, der hører under erhvervs- og vækstministeriet.



Målet med projektet er, at der skal etableres et energilaug i løbet af foråret, og det skal ske i en by, hvor der er mange oliefyr.



- Vi vil installere omkring 50 anlæg i en by inden fyringssæsonen næste år, og så er det tanken, at projektet skal være en drejebog for andre landsbyer med mange oliefyr, fortæller direktør Morten Veis Donnerup.

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her

Kommenter artiklen

Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.

Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus. comments powered by Disqus For at kommentere artiklen skal du enten være oprettet som bruger eller kommentere ved hjælp af din profil på Facebook, Google eller Twitter.Første gang, du kommenterer, vil du blive bedt om at verificere din e-mailadresse. Først herefter bliver din kommentar synlig.Hvis du ikke modtager en e-mail fra Disqus.com, ligger den muligvis i din spam-mappe.

Af: