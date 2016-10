Uheld i midtbyen: Skraldemænd forsøgte at bakke ned ad handicap-nedkørsel

Kort før klokken otte mandag morgen gik det helt galt for to skraldemænd, der var på vagt i Skive midtby.



I stedet for at gå nogle ekstra meter for at hente skrald besluttede de to skraldemænd sig for at bakke ned ad trappen mellem Rådhustorvet og Potten. Det gik ikke, og den 11 tons tunge skraldebil var umulig at få fri.



- Jeg betegner det som unoder, da den ene godt ved, at der er en trappe, så det virker helt tåbeligt. De var bestemt heller ikke stolte af, hvad de havde lavet, siger Jovan Madsen, der er formand for skraldemændene i Skive under RenoNorden.



Manden, der kørte skraldebilen, har kun arbejdet i Skive i 14 dage, mens den anden har kørt i Skive i et halvt år.



Begge sad de inde i bilen, da de kørte ned ad trappen.



- Føreren kunne se en nedkørsel i den ene side, men den er kun beregnet til cykler og kørestole. Alligevel valgte han at køre ned af den. Det kunne den selvfølgelig ikke bruges til, og det er rent held, at der ikke skete mere, fortæller Jovan Madsen.



Jovan Madsen har ikke tidligere oplevet noget lignende, og han synes, det er ærgerligt, at det overhovedet kunne ske.



Efterfølgende har de to skraldemænd fået en opsang, som kan betegnes som en mundtlig advarsel.



- Der er ingen tvivl om, at de to nu ved, at de fremover skal gå de ekstra meter i stedet for at lave sådan nogle finurligheder, siger Jovan Madsen.



Falck kom i løbet af formiddagen og trak den tunge skraldebil fri.

