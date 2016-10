Boksefusion sendt til tælling

Den planlagte fusion mellem de to lokale bokseklubber, Skive Amatørbokse Club og BK Limfjord, bliver ikke til noget.



Flertallet af de fremmødte ved en ekstraordinær generalforsamling i Skive AC sagde nej tak til en enig bestyrelses forslag.



Det fik så den konsekvens, at bestyrelsen kollektivt trak sig.



- Jeg ærgrer mig jo helt vildt. Jeg synes, der lå et godt og afklaret projekt, men medlemmerne sagde nej-tak, siger den hidtidige SAC-formand Allan Nielsen.



Nej-sigerne er villige til at kæmpe videre for klubbens fremtid som selvstændig. Det siger talsmand Svend Lund Jensen - der sammen med støtter har indkaldt til ekstraordinær generalforsamling tirsdag aften.



- Da er det planen, at vi skal finde en midlertidig ledelse, siger han.



Ole Tang



tang@skivefolkeblad.dk

