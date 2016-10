Velfortjent skulderklap til en varm idé

Virksomheden Suntherm i Dommerby er - som omtalt i Skive Folkeblad mandag - i færd med at udvikle et varmeanlæg, der kan lagre energi til eksempelvis en husholdning mere effektivt og billigere, end det sker i dag. For at prøve effekten af det nyudviklede varmesystem af skal det testes på forskellige typer af huse, og til det projekt fik Suntherm mandag 2,4 millioner kroner i støtte fra Markedsmodningsfonden under Erhvervs- og Vækstministeriet.



Tidligere har Suntherm fået tilført andre millionbeløb af styrelser og virksomheder, og når det i udpræget grad er lykkedes det unge firma at rejse kapital til udviklingen, er der grund til at nære store forhåbninger til fremtiden. Den overordnede plan er, at varmeanlægget skal erstatte mange af de oliefyr, som stadig fungerer i mange hjem blandt andet her på egnen.



Suntherm har tidligere meldt ud, at firmaet forventer, at varmesystemet kan give snesevis af arbejdspladser og en omsætning på over 100 millioner kroner de kommende år.



Holder forudsigelserne stik, må de mange støttekroner siges at være givet godt ud. Nye arbejdspladser skabt gennem innovation, iværksætter-trang, tro på egne ideer og blik for at udvikle produkter til gavn for miljøet er lige nøjagtig det, Skiveegnen har brug for.



Traditionelle industriarbejdspladser er forsvundet i stort tal de seneste årtier, og derfor er det velgørende med nye arbejdspladser skabt ved hjælp af nytænkning.



At de nye job blandt andet ser ud til at komme sammen med nye, energivenlige produkter, styrker samtidig også Skive Kommunes image som en kommune, der satser på ren energi. Det luner i mere end én forstand.



Godt gået, Suntherm!



O.A.

