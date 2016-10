Et par (nye) borgerlige ord

Topskatten, selskabsskatten og arbejdsmarkedsbidraget skal fjernes. Afgifter skal væk på blandt andet chokolade, øl, benzin og kul. Ovennævnte er nogle af bestanddelene i partiet Nye Borgerliges skattepolitik, som i alt vil sænke skatter og afgifter med cirka 100 milliarder kroner.



Hvor pengene til danskernes velfærd så skal komme fra, har Nye Borgerlige til gengæld endnu ikke noget samlet svar på. Ifølge et interview i Jyllands-Posten søndag med partiformand Pernille Vermund mangler man stadig at finde 45 milliarder kroner.



Man må da håbe for partiet, at de fleste af pengene dukker op, inden der bliver udskrevet valg til Folketinget ...



Nye Borgerlige - der for en god uge siden blev opstillingsberettiget til næste folketingsvalg - har tre klare mærkesager: Der skal stoppes for al asylbehandling på dansk jord, udlændinge skal forsørge sig selv, og alle kriminelle udlændinge skal udvises efter første dom. Partiet vil ikke pege på en borgerlig statsminister, der ikke vil gå med til de tre krav. Pernille Vermund lod i interviewet i Jyllands-Posten forstå, at det er nødvendigt at være ultimativ, for hun vil under ingen omstændigheder kunne bakke op om en statsminister, der går ind for vækst i det offentlige forbrug.



Færre regler i et mere liberalt Danmark er andre nøgleord for Nye Borgerlige. Børn skal kunne arbejde, og der skal være langt færre regler om arbejdsmiljøet. Det skal være tilladt at gå med kniv - og måske også med skydevåben.



Foruden at være partiformand har Pernille Vermund et arkitektfirma, som drives fra privatadressen i Snekkersten i Nordsjælland. Den er droslet ned for tiden på grund af travlhed med politisk arbejde. Man kan da håbe, at den politiske plan, hun indtil nu har tegnet på Nye Borgerliges vegne, er foreløbige skitser. Der mangler i høj grad finpudsning.



I en ny Voxmeter-måling for Ritzau står Nye Borgerlige kun til én procent af stemmerne. Har de tabt pusten?



O.A.

