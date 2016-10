Stop dog våbenleverancer til alle uroområder

En løsning på den mangeårig konflikt i Syrien er svær at finde, eftersom ingen af parterne tilsyneladende er interesseret i et stop - hverken stop eller våbenhvile.



Kostbart avancerede krigsmateriel anvendes af topuddannet personale med det formål at ødelægge byer og mennesker, som har det svært i forvejen. Med præcision bomber man sygehuse skoler og byer. Nødforsyninger bliver bombet og frastjålet.



Det er åbenlys borgerkrig, som får støtte fra USA, Rusland og Nato plus flere - heriblandt Danmark, der som bekendt kun har et forsvar, der dog også kan bruges til krigsførelse, når det drejer sig om død og ødelæggelse.



Der er i årenes løb afholdt et utal af møder og konferencer - kaldet »fredsforhandlinger« - uden effekt. At se det som fredsbevarende er svært. Hver morgen får vi gennem medierne oplyst, hvor mange fuldtræffere der er registreret i nattens løb + dødslisten over civile og børn



Stop dog den umenneskelige handling.



Peder B. Frederiksen,



Ørslevklostervej 117,



Hald,



7840 Højslev

