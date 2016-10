Sygefravær

Kommentar til artikel, sygefravær i ældreplejen er steget markant. Fra torsdag den 13.10.16:



Så er der fokus på sygefraværet i pleje og omsorg, og store afdækkende undersøgelser sættes i gang. Men faktisk kræver det ikke de store tanker, og udregninger at finde ud af årsagen. Man kunne jo gøre sig den ulejlighed at komme ud på de forskellige centre, og i de forskellige grupper, og tale med os på gulvet, så vil man snart finde svarene.



Nedskæringer og færre hænder er sikkert en af årsagerne til fraværet, som Preben så fint fortæller om. Der er travlt og vi kommer ikke sovende til vores penge. Og det store pres slider selvfølgelig hårdt både på psyke og krop, så det er ret klart at der på det grundlag er mange sygemeldinger.



Men kommunen vil jo desværre hellere have en stor opsparing end flere hænder og godt arbejdsmiljø, til at varetage god pleje og omsorg for de ældre. Og det er jo i sig selv ret skræmmende.



En anden ting der har stor betydning for det store fravær, er at der ikke er synlig ledelse i pleje og omsorg, der kan gå længe imellem at vi ser en leder på centrene og i de enkelte grupper, og mange problemer og konflikter trappes op, inden lederen kommer næste gang for at tage hånd om det. Så bliver der dårligt psykisk arbejdsmiljø og dermed sygemeldinger. Men bare lederne viser nogle regnskaber med overskud så er det nok helt fint, for det er og bliver altid økonomien der styrer organisationen.



Men de næste år vil sygefraværet såmænd bare stige, og det set ud fra den nye fine ledelsesstruktur i pleje og omsorg. 2 ledere til 5 centre, hvad tænker i på? Så skal vi være heldige, hvis vi ser en leder en gang i måneden. Ja vi undrer os derude.



Så flere hænder og synlig ledelse, men Elsebeth, måske du skal prøve at kigge indad, og kigge på din lederstab. Måske vil du finde nogle svar dér, som kan hjælpe dig i den store undersøgelse.



Men du er mere end velkommen ude i marken, så du kan se hvad vi står i, det vil være en stor hjælp for dig.



Med venlig hilsen



Mona Pedersen,



Fasanvej 12,



7860 Spøttrup

