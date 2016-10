Ny tilflytterkampagne: Job til partneren kan være nøglen

Partner jobmatch.



Sådan kalder initiativtagerne et lokalt forsøg på at skaffe arbejdskraft til Skive-egnen.



Initiativet er blevet til i lyset af, at flere virksomheder mangler kvalificeret ufaglært, faglært og højtuddannet arbejdskraft for at kunne realisere vækstmuligheder.



Over for jobsøgende skal Skive Kommune derfor gøres mere attraktiv som et sted at bo og arbejde.



For Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter (SET) og Jobcenter Skives Virksomhedsservice er det oplagt at sætte ind over for de mennesker, der allerede har fået øje på Skive som arbejds- og/eller bosætningskommune.



De to parter er derfor gået sammen i Partner jobmatch. Konceptet er en ny indsats med særligt fokus på at hjælpe partnere til personer, der har fået job, med hurtigt og professionelt at finde et job på Skive-egnen.



- Vi oplever positive toner og en stærkt øget aktivitet i virksomhederne, men samtidig også en bekymring hos lederne, fordi de samtidig har behov for kvalificeret arbejdskraft for at kunne vokse og udvikle virksomheden. Og jeg vil gerne understrege, at ordet »kvalificeret« ikke har noget med uddannelsesniveau og joberfaring at gøre. Indsatsen er rettet mod både ufaglærte, faglærte og akademikere, så længe de matcher de behov, som virksomhederne har for arbejdskraft, siger Lotte Kronbæk, erhvervskonsulent hos SET.



Hos Jobcenter Skive konstaterer Pernille Hviid, at ledigheden lokalt er rekordlav:



- Det betyder, at flere brancher melder om rekrutteringsvanskeligheder. En udfordring, der på sigt kan komme til at få en negativ indflydelse for væksten.



3F’s formand Gert Ringgaard understreger vigtigheden af, at så mange Skive-borgere som muligt får job i lokalområdet. Det skal være den primære satsning, mener formanden og siger:



- Vi fra LO’s side mener, at Partner jobmatch er et godt redskab til at afdække, om der er et behov for en supplerende indsats i forbindelse med tilflyttende arbejdskraft. Målet med indsatsen er helt enkelt at hjælpe virksomhederne med at fastholde og tiltrække den nødvendige kvalificerede arbejdskraft, konstaterer han.



Også borgmester Peder Christian Kirkegaard, (V), er begejstret for ordningen og siger:



- Det har længe været et stort politisk ønske at få etableret en ordning, der gør det nemmere for Skive-egnens virksomheder at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Jeg tror på, at Partner jobmatch vil få en gavnlig effekt hos virksomhederne og samtidig en positiv afsmitning på bosætningen i Skive Kommune.

