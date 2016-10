Skive støtter også brysterne i 2017

Også i 2017 vil forretninger i Skive deltage i kampagnen »Støt Brysterne«, hvor et indsamlet beløb vil gå til Kræftens Bekæmpelse og indsatsen mod brystkræft.



Det forsikrer Else Arent fra Nørregades Varehus i Skive, som har været en af tovholderne bag årets kampagne, »Lyserød lørdag«.



Trods bidende kulde blev lørdag en succes med auktion på Rådhustorvet i Skive, hvor mange forretninger, virksomheder m.fl. støttede kampagnen med gaver og donationer mm. Auktionen var afslutningen på årets kampagne, hvor der blev strikket og hæklet med efterfølgende salg.



Mandag blev det indsamlede beløb gjort op, og Else Arent fik i Nørregades Varehus overrakt en check på 30.322 kroner, som tilfalder Kræftens Bekæmpelse.



- Jeg er meget tilfreds med resultatet i betragtning af, at vi i år kom lidt sent i gang. Et strikkeprojekt kræver længere tid end de cirka 14 dage, vi havde til rådighed i år, siger Else Arent.



Hun forsikrer, at der også næste år skal samles penge ind til kampen mod brystkræft.



- Folk har taget utroligt godt imod trods den korte tid, og jeg er sikker på, at flere vil bakke op næste år. Det kommer vi til at gøre det mindst dobbelt så godt, forudser Else Arent.



O.A.

