Populært lokalområde fortsætter væksten: 16 nye huse på vej

Højslev og Nr. Søby-området er et af de få steder i Skive Kommune, der gennem de senere år er vokset i forhold til antallet af indbyggere.



Det skyldes ikke mindst udstykninger af nye byggegrunde, og nu er 16 nye byggegrunde med tilhørende huse blevet tilgængelige.



Det er Byggefirmaet Knudsgaard A/S, der sælger grundene med nybyggede huse på arealet lige bag Lægehuset på Højslevgårdsvej.



- Jeg købte grunden for omkring 10 år siden, og kort tid efter byggede vi Lægehuset. Siden da har vi ventet på, at tiden blev klar til at sælge grunde og huse. Og det er den nu, vurderer Lars Knudsgaard.



De 16 planlagte huse er alle på 107 kvadratmeter, og de fleste af dem er dobbelthuse, hvor endemuren er den samme for to huse. To af de 16 huse kommer til at ligge som enkelthuse.



- Vi har allerede haft en stor søgning på husene, og jeg forventer egentlig, at salget og derefter byggeriet kommer til at gå forholdsvist hurtigt, fortæller Lars Knudsgaard.



Målgrupperne er førstegangskøbere, enlige forældre og ældre mennesker, og den første grund er allerede reserveret.



Knudsgaard A/S vil gerne have solgt en lille håndfuld huse, inden selve byggeriet går i gang. Forventningerne er, at byggeriet kan gå i gang tidligt i 2017, hvis vejret tillader det.



Planerne for husene vil blive præsenteret nærmere på søndag, når der bliver inviteret til åbent hus på Højslevgårdsvej.

