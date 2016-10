Uhyggeligt fænomen med »onde klovne«: Skive forskånet

Indtil nu har der ikke været nogle af de såkaldt »onde klovne« i Skive. Det vil sige folk, der har klædt sig ud som klovne for at skræmme andre.



Søndag var trenden, der kommer fra USA og Storbritannien, dog nået til Nykøbing og Mors, hvor der omkring klokken 21 søndag aften blev set to unge mænd i klovnekostumer, der truede forbipasserende med noget, der lignede en kniv. Først på Rådhustorvet og senere på Østergade i Nykøbing.



Også i Gullestrup nord for Herning rykkede politiet søndag aften ud til et kvarter, hvor flere beboere var blevet skræmt af nogle unge drenge iført hvide klovnemasker.



I Skive Kommune har der endnu ikke været nogen episoder med klovne. I hvert fald ikke nogen, der er anmeldt til politiet.



- Vi har heldigvis været forskånet for klovne, siger vicepolitiinspektør Poul Lau-Vestergaard, der er leder af lokalpolitiet i både Skive og Viborg.



Lokalpolitiet i Thisted advarer kraftigt mod at klæde sig ud som klovne og skræmme folk.



- Det er fuldstændig fjollet. Ingen kan forudsige, hvad der sker. Folk kan få et hjerteanfald eller gå til modangreb, fordi de bliver skræmt. Man kan dø af det, så man skal stoppe med det, siger Jørgen Jensen fra lokalpolitiet i Thisted til TV Midt-Vest.



Det er endnu ikke lykkedes politiet at finde frem til de personer, der klædte sig ud som klovne i Nykøbing Mors og Gullestrup. I Gullestrup fandt politiet hurtigt frem til de unge drenge og har taget en alvorssnak med dem og deres forældre.



I weekenden blev der i Danmark i alt anmeldt mindst 18 episoder med »onde klovne«, hvor folk er blevet skræmt. Politiet har sigtet flere personer for at overtræde våbenloven og ordensbekendtgørelsen.

