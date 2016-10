Bilist spurgte om vej: Kvinde fik stjålet hævekort af tricktyve

På p-pladsen på Ågade ved Søndercentret i Skive skete der mandag eftermiddag et tricktyveri, hvor der blev stjålet et mastercard, som der derefter blev hævet 500 kroner på.



En 54-årig kvinde fra Højslev havde været inde for at handle og var på vej ud til sin bil, da en mørk Toyota - muligvis en Avensis - kørte op på siden af hende. Bilens fører spurgte om vej.



Mens de to snakkede, var en ukendt person i stand til uopdaget at lyne kvindens taske op og stjæle et mastercard op af tasken.



Siden er der blevet hævet fem gange 91 kroner og en gang 30 kroner på kortet via en hollandsk betalingstjeneste, der hedder Curo payments, oplyser lokalpolitiet i Skive.



Selve tyveriet af kortet fandt sted mandag omkring klokken 13.30.

