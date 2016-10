Kvinde og syv-årig pige på hospitalet efter venstresvingsulykke

En 43-årig kvinde og en pige på syv år blev kortvarigt indlagt til observation på hospitalet efter en færdselsulykke mandag eftermiddag kort tid efter klokken 14.30 på Sevelvej ved Sahl. Det oplyser lokalpolitiet i Holstebro.



De to var passagerer i en bil, der var ved at overhale en venstresvingende bil. Føreren af den overhalende bil, en 46-årig mand fra Skive, står i øvrigt til en sigtelse, fordi det det pågældende sted var forbudt at overhale.



Bilen, der svingede til venstre, blev kørt af en 24-årig mand fra Vinderup. Han ville svinge til venstre ind på Hovgårdsvej, men overså altså den overhalende bil, som han kørte ind i siden af. Bilen, der var ved at overhale, blev derved skubbet af vejen.



Også den 24-årige risikerer en sigtelse for ikke at orientere sig ordentligt, før han svingede.



Ifølge lokalpolitiet i Holstebro kom kvinden og den lille pige heldigvis ikke alvorligt til skade ved ulykken.

