Skives huse er blandt regionens absolut billigste

Boligerne i Skive Kommune er blandt de absolut billigste i Region Midtjylland. Det viser det nyeste boligindeks fra Bolighed.



Regionens gennemsnitspris ligger på 12.960 kr. pr. kvadratmeter. I Skive Kommune er gennemsnittet regionens tredjelaveste. Det ligger på 7424 kr. Kun Samsø og Lemvig er billigere.



Aarhus topper undersøgelsen med en kvadratmeterpris på ca. 23.000 kr. - altså mere end tre gange så meget som Skive.



Næstdyreste kommune er Skanderborg med 16.508 kr.



For hele regionen koster et hus på 140 kvadratmeter i gennemsnit 1,8 mio. kr., siger boligøkonom i Bolighed, Thomas Lynggaard Germann.



Statistikken viser, at det i øjeblikket er i fire »motorvejskommuner«, Horsens, Herning, Silkeborg og Randers, regionens boligpriser for alvor rykker opad.



Bolighed.dk ejes af de fire banker Spar Nord, Nykredit, Sydbank og Arbejdernes Landsbank.



