Stoholms matchvinder-keeper ude med hjernerystelse

Den mest værdifulde spiller i de to sejre, som Stoholm IF Håndbold hidtil har hentet i sæsonens to første kampe, har været målmand Nicolai Mortensen - men til aftenens opgave på udebane mod NNFH Lemvig, deltager den stærke keeper ikke.



Det skyldes, at han i sidste rundes kamp i 3. division mod Skjern blev ramt i ansigtet af en bold, og den ubehagelighed blev gentaget til den efterfølgende træning.



- Så nu er det stop. Nicolai har fået en snert af en hjernerystelse - og det er noget som vi og andre ansvarlige håndboldfolk er blevet mere opmærksomme på. Det skal have den pause, det skal - og Nicolai skal selv vurdere, hvornår han er klar igen.



Siger træner Peter Laursen, der også tager til Lemvig uden stregspiller Søren Henneberg, der går med samme lidelse.



- Vi forcerer ingenting. Tværtimod opfordrer jeg dem til at mærke meget grundigt efter, om de er klar, siger Peter Laursen, der som erstatning har Anders Haagensen og Henrik Theil med.



- Vi må også undvære Henrik Pinholt og Nicklas Hornung, der begge er på efterårsferie, men ellers synes jeg, det ser fornuftigt ud, siger træneren.



Stoholm er kommet rigtigt godt i gang med årets turnering - to sejre i to kampe, mens aftenens modstander NNFH Lemvig, der er 1. divisionsreserver, har fået et enkelt point i to kampe.



- Men en hverdagsaften i Lemvig - så er der næppe tvivl om, at de har forstærket sig med de spillere, som de kan, fra førsteholdet, så nu må vi se, hvad vi er oppe imod. Vi skal holde fast i vort gode forsvarsarbejde, og så skal vi fortsat blive bedre til at lære og forstå hinanden i angrebet. Det har knebet hidtil, siger Laursen.



Hvor længe Nicolai Mortensen skal stå ude, har Laursen ikke noget bud på.



- Han er en vigtig mand at undvære, men hellere undvære en uge mere, fremfor at gå for tidligt i gang.

Af: