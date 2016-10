Donald Trumps fald

Donald Trump. To ord, der kan få folk til at skælve ved udsigten til, at den kontroversielle milliardær, der bærer navnet, kan blive USA’s næste præsident. Frygten er dog næppe så stor i dag som for et par uger siden.



Dengang var der næsten dødt løb i meningsmålingerne, fordi alt tilsyneladende prellede af på ham. Uanset hvilke vanvittige udsagn, han har fremturet med i løbet af valgkampen - lige fra perfide personangreb til åbenlyst forkerte påstande og rosende omtale af den russiske præsident Vladimir Putins lederegenskaber - har han formået at fastholde en opbakning blandt de amerikanske vælgere, der betød, at Det Hvide Hus med lidt held kunne være inden for hans rækkevidde ved præsidentvalget den 8. november.



Men den 7. oktober gik det galt for Trump. Det skete, da avisen Washington Post kunne afsløre en 11 år gammel video, hvor rigmanden lufter sit bizarre kvindesyn for fuld udblæsning overfor en fnisende journalist, der må lægge øre til, hvordan rigmanden lægger an på kvinder.



På milliardærens liste med scoretricks kan man således finde et ubehageligt punkt, hvor han uden videre begynder at tage kvinder, han er tiltrukket af, i skridtet.



Det har fået flere kvinder, der har oplevet at være ufrivillig centrum for Trumps interesse, til at stå frem. Og nu ser det ud til, at Trump omsider har mistet den teflonbelægning, der sikrede ham nomineringen til præsidentkandidat og en reel chance i opgøret med demokraternes præsidentkandidat, Hillary Clinton.



Hun lægger nu afstand til Trump i meningsmålingerne, samtidig med at en lang række fremtrædende republikanere lægger afstand til deres egen kandidat. Intet er afgjort, og Trump har fire gange tidligere indhentet Hillary Clinton i målingerne. Men reaktionen har denne gang været så voldsom, at noget kunne tyde på, at vi har set Trumps fald tre uger før tid.



Hvis det er rigtigt, er det kun godt. Ikke bare for amerikanerne, der har fortjent en leder med en højere moral, større evner og en bedre politik end Trump, men også for europæerne, hvis tryghed er tæt forbundet med USA’s evne til at garantere vores sikkerhed i en tid, hvor Rusland atter er begyndt at rumstere faretruende. Det sker under ledelse af Putin, som Trump tilsyneladende sætter højere end Nato-samarbejdet.



Uanset hvordan det ender den 8. november, er det godt, at amerikanerne nu kan gå til stemmeurnerne på et oplyst grundlag takket være private kvalitetsaviser som Washington Post og New York Times, der har formået at skære igennem det virvar af falske og fordrejede »sandheder«, der florerer på de sociale medier. Trods et enormt pres har de formået at bringe sandheden om Donald Trump frem til offentlighedens kendskab.



Til gengæld er det sørgeligt, at en desperat Trump nu forsøger at klare sig igennem ved at udråbe medierne som løgnagtige over en bred kam. Evnen til selvrefleksion er tilsyneladende ikke Trumps stærkeste side.



Man må håbe, at evnerne til at reflektere er større hos Vestens politiske ledere, der bør sætte sig ned og tænke alvorligt over, hvordan man får nedbragt den enorme mistillid til politikere, der for tiden giver Trump-typer vind i sejlene mange steder i den vestlige verden.



P.A.

