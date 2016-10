Narrehatte - børnehave - trusler - politikerlede

Da jeg i sin tid (i 70’erne) havde fornøjelsen af at være konservativt medlem af Folketinget, var der noget ved at være konservativ.



Vi behandlede hinanden - også politiske modstandere - med respekt og omtalte i henhold til den gældende forretningsorden hinanden fra tingets talerstol som »det ærede medlem«.



Men det holdt man ifølge den senere folketingsformand Christian Mejdahl op med, »da der ikke var flere af dem«.



Hans udtalelse har i tidens løb givet anledning til megen morskab blandt vi forhenværende, men noget kunne tyde på, at han har mere ret, end man umiddelbart skulle tro.



Vi var dengang klædt pænt på med slips, og selv om vi havde problemer med Tvind-skolerne og apartheid i Sydafrika, var det helt utænkeligt, at to konservative og to venstrefolk kunne finde på at klæde om til sorte t-shirts med et eller andet politisk budskab og optræde demonstrativt i folketingssalen.



Det gjorde man ikke dengang, men det gør man nu, og de implicerede opnåede tilsyneladende at få en pressemæssig »narrehat« ud af det, men også, og det var helt på sin plads, at folketingsformanden greb ind og gav dem »det gule kort«.



Siden har det såkaldte alternativ opstillet nye betingelser for at deltage i f.eks. en politisk paneldiskussion. Hvis ikke der er kvinder med i panelet, vil de mandlige alternative udeblive! Det er en meget alvorlig trussel, men mon deltagere fra de andre partier vil savne dem? Jeg tvivler! Og var der lige nogen, der sagde børnehave?



Et såkaldt liberalt parti med 13 mandater af de i alt 179 truer med at vælte regeringen, hvis ikke man får sin vilje med et ultimativt krav om at få topskatten reduceret med 5 procent.



Og et andet borgerligt parti, som fornylig er blevet opstillingsberettiget, men endnu ikke repræsenteret i Folketinget, vil, hvis man kommer ind ved et kommende valg, vælte regeringen, hvis den lader den offentlige sektor vokse i henhold til den 2025-plan, man p.t. arbejder med.



Ikke noget positivt, kun noget negativt - og en meget alvorlig trussel!



Dansk Folkeparti anbefalede vælgerne at stemme nej til en ophævelse af EU-retsforbeholdet. Vi kunne på politiområdet sagtens få en særaftale vedr. Europol, sagde de. Hvor er aftalen blevet af? Var det ikke bare snik-snak, ren og skær demagogi?



Samme parti, der som bekendt er EU-modstander, har tilsyneladende ikke noget imod at modtage EU-tilskud, og det har pressen beskæftiget sig meget med i flere måneder.



Men partiet kan åbenbart ikke finde ud af at følge de gældende spilleregler, så den sag ligner efterhånden mere og mere plattenslageri - eller?



Hvor ville jeg ønske, at politikere på alle niveauer ville koncentrere sig om de fælles samfundsanliggender - og ikke kun »hyppe deres egne kartofler« - så vi igen måtte komme dertil, at vi i stedet for ustandseligt at blive fodret med negative, politiske eksempler, der kun fremmer politikerleden, kunne få lyst til - mand og mand imellem - igen at omtale hver enkelt politiker som »det ærede medlem«!



Med venlig hilsen



Karl Kjelgaard,



fhv. MF,



Lærkenborgvej 10,



Hald,



7840 Højslev

Mere debat i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her