Suppe på en pølsepind

Der må være andre end mig, der ville være taknemmelig, hvis al den mail-snak i Folkebladet kunne få en ende.



Eftersom det var en uheldig engangs-anvendelse af kommunens mailadresse, der var udgangspunktet, burde sagen for længst være henlagt som historie. Men der bliver stadig kogt den ene magre suppe efter den anden på denne sag.



I mellemtiden er vores kunstmuseum ved at blive lagt i graven, uden at det vækker tilsvarende debat, skønt næringsværdien her må anses for nok så høj.



Det skulle da forhåbentlig ikke være et udtryk for den kulturelle flyvehøjde i Skive?







Med venlig hilsen



Ingvar Glad,



Kirkevej 26 A,



7800 Skive

