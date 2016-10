Flere lærlingepladser i Midtjylland

Når det kommer til at ansætte nye lærlinge, skiller byggevirksomhederne i Region Midtjylland sig positivt ud. Her er der indgået 144 flere aftaler om lærepladser i år. Det oplyser Dansk Byggeri i Midt- og Vestjylland.



I alt 948 unge på uddannelser inden for bygge- og anlægsbranchen har i år fået tilbudt en læreplads i Region Midtjylland.



- At tallet stiger viser, at også de små og mellemstore virksomheder nu igen får flere ordrer fra især privatpersoner, der ellers har været tilbageholdende med at investere i for eksempel deres boliger. Det kræver en ordrebog, der er nogenlunde fyldt, hvis der skal være nok opgaver og udfordringer for en lærling, siger formand for Dansk Byggeri i Midt- og Vestjylland, Niels Hansen, Skive.



På landsplan har 3.975 erhvervsskoleelever på uddannelser i bygge- og anlægsbranchen fået tilbudt en læreplads i år, viser tal fra juli måned. Region Midtjylland står dermed for godt en fjerdedel af de nye aftaler, og er højdespringer blandt regionerne.



- Det er en stolt tradition for håndværksmestre at sikre fagets videreførelse ved at tage lærlinge. Når de lokale håndværksvirksomheder tager flere lærlinge, bidrager de til, at vi får uddannet så mange unge som muligt til byggebranchen. Og vi får brug for dem i fremtiden, siger Niels Hansen.

Læs mere i Skive Folkeblad



