Populær tur i Hjerl Hede: Landsbyen bliver levende efter solnedgang

Du ser det ikke, når du besøger den lille landsby på Hjerl Hede på en varm sommerdag, hvor der er gang i bageriet, rebslageriet og smedjen. Men når mørket falder på, dukker de frem. Elverpigerne, gårdboen, den sure trold og den kloge kone.



Tre aftener i oktober sørger frilandsmuseet for, at publikum kan møde væsenerne der ude i mørket. Det er så attraktivt, at de på kontoret må sige nej til en masse mennesker, der ringer for at melde sig til. Hver aften er der ni guidede ture rundt i mørket, og på tre aftener møder 540 børn og voksne derfor de cirka 30 frivillige, der sørger for at vække væsenerne til live.



Marianne Bornebusch, Amager, er en tirsdag aftens lygteførere, og med kappen rundt om sig og filthatten godt ned i panden fortæller hun sin flok om bondesamfundets tro og overtro.



- I landsbyerne boede man tæt og følte sig tryg, men uden for landsbyerne kunne der være hvad som helst, fortæller hun og forklarer publikum om en verden af magi og væsener, der både kan være en stor hjælp og til stor irritation, hvis de er i drilsomt humør eller er blevet behandlet ilde af bønderne.



I 2009 bød Hjerl Hede Frilandsmuseum for første gang indenfor i mørket i forbindelse med en kulturfestival I Holstebro Kommune og en børnekulturnat på heden.



»Mørket« er en vandring blandt mørkets væsener og bondesamfundets overtro.



Museumsformidler Inge-Merete Bøge står i spidsen for at samle og få instrueret de cirka 30 frivillige, der er med til at gøre hedebyen levende i mørket. Mange af de frivillige er med til at formidle den gamle overtro hvert år.



Efter et par år med efterårsarrangementet ville man prøve noget nyt på heden. Men da »Mørket« udeblev i 2011 kimede telefonerne med uforstående folk, der ville have »Mørket« tilbage, og arrangementet har kørt hvert år lige siden.



Det løber af stablen tre aftener i træk i efterårsferien, og alle ture er fuldt bookede. Museet kunne sagtens samle hold til flere ture, men 27 guidede ture er det maksimale man kan trække på de frivillige, der også er i gang på museet på andre tidspunkter, forklarer Inge-Merete Bøge.

