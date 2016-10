Dansk Byggeri: Skive kan spare 4,1 mio. kr. ved udlicitering

Kommunerne i Midt- og Vestjylland kan tilsammen spare 50 millioner kroner om året ved at lade private slå græsset, rydde sne og tømme skraldespande. Det mener Dansk Byggeri, som har ladet udarbejde en analyse om spørgsmålet.



Viborg er en af de kommuner som kan spare mest. Ifølge analysen står Viborg til at kunne hente 13,2 millioner kroner om året, hvis den lader private stå for at holde gågaden ren, slå græsset langs vejene og andre vej- og parkopgaver.



Skive skulle ifølge undersøgelsen kunne spare 4,1 mio. kr. ved at udlicitere alle opgaver på disse områder, mens Holstebro Kommune står til at kunne spare 1,2 mio. kr. Tallene skal bl.a. ses i forhold til, hvor meget kommuerne i forvejen udliciterer på det tekniske område.



- Det er store besparelser, som jeg håber, at kommunerne vil se nærmere på og overveje, om ikke de er værd at tage med. For både borgere og virksomheder er det jo ligegyldigt, hvem der slår græsset eller rydder sne, bare det bliver gjort, og at der ikke bliver betalt mere end nødvendigt for opgaven, siger formand for Dansk Byggeri Midt- og Vestjylland Niels Hansen, Skive.



- Det vil give vores kommuner et ekstra råderum til andre ting, hvis de ikke selv skal drive en stor materielgård med store maskiner og mange ansatte, tilføjer han.



