Kvinde indlagt efter brand

En kvindelig beboer af en lejlighed i Vestergade i Skive blev mandag aften indlagt med forbrændinger på fingrene efter en brand i hendes lejlighed.



Ifølge indsatsleder Jan N. Christensen fra det vestjyske beredskab i Skive Kommune opstod branden i forbindelse med madlavning, hvor en tændt kogeplade blandt andet satte ild i udsugningen. Brandalarmen gik omkring klokken 20.30.



Selve køkkenet brændte ud, og lejligheden er ikke beboelig efter branden, men Jan N. Christensen oplyser, at det lykkedes at begrænse ilden ret hurtigt, og at skaderne derfor stort set er begrænset til den pågældende lejlighed.



En smørrebrødsforretning nedenunder har fået lettere vandskader, men kan sandsynligvis åbne som normalt, mens døren i en anden lejlighed måtte sparkes ind, fordi man frygtede, der var nogle derinde. Det var der ikke.



- Da vi først havde alle ude, viste det sig at være en forholdsvis nem opgave at få slukket branden, selv om kvinden selvfølgelig var noget rystet, siger Jan N. Christensen.

