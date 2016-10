Linse Kessler får grisehytte fra Mogenstrup

PC Maskiner fra Mogenstrup kommer til at spille en rolle i TV3’s serie, Familien fra Bryggen.



I sæson 11 besøger Linse Kessler en gård ved Hobro, hvor hun får to grise. Grisenes hus er sponsoreret af PC Maskiner fra Mogenstrup, der drives af parret Preben Christensen og Camilla Petersen.



- TV3 ringede og spurgte, om vi ville være med, fortæller Camilla Petersen.



Hun tilføjer:



- Linse skal til en gård ved Hobro, og vi har så sponsoreret en hytte til to grise, som hun har lavet en kontrakt med, så grisene skal have lov til at dø af alderdom.



Optagelserne til udsendelsen fandt i weekenden sted ved Hobro, og i den forbindelse får virksomhedens værkfører, Gert Andersen, debut i serien om Kessler-familien.



Gert Andersen skal overdrage hytten, som han efterfølgende skal stille op og gøre klar til Linse Kesslers svine-eventyr.



PC Maskiner overtog forhandlingen af hytterne, som allerede ved overtagelsen blev kaldt Spøttrup-hytten. Der er tale om 10 forskellige hytter, og de kan bruges til mange andre dyr end grise, fortæller Camilla Petersen.



Den snart landskendte hytte er en grisehytte, nærmere betegnet en fare-hytte, på 4,6 kvadratmeter og med dør, fortæller Camilla Petersen. Mogenstrup-firmaets overtagelse af hytte-salget har betydet, at antallet af medarbejdere hos PC Maskiner er steget betragteligt. Yderligere tre medarbejdere er kommet til, siden familie-virksomheden i december 2014 overtog forhandlingen. Inklusiv ejeren, Preben Christensen, er der i dag fem medarbejdere.



joan

Læs mere i Skive Folkeblad



Bestil abonnement her