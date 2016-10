Stoholm i spil til U-VM i trial

I går kom det frem, at Viborg Kommune har fået tildelt værtskabet for ungdoms-VM 2017 i cykeldisciplinen trial, hvor det handler om balance og teknik på udfordrende baner.



Og allerede nu er kampen gået i gang om, hvor mesterskaberne rent fysisk skal finde sted.



Det var oprindeligt Martin Bay Kristensen, Stoholm, der tilbage i 2015 kom med idéen om at søge om værtskabet. Og han mener, at Stoholm er klart det mest oplagte sted.



- Jeg har hele tiden foreslået, at U-VM bør afvikles i Stoholm. Her er de helt rigtige forhold, og jeg har endnu ikke hørt om andre steder i kommunen, der er mere velegnede, siger Martin Bay Kristensen.



Det er UCI - det internationale cykelforbund, der har tildelt Viborg Kommune værtskabet, men det er Viborg Kommune som arrangør, der i sidste ende skal bestemme, hvor det skal foregå.



Det er den danske landstræner fra Viborg, Ole Kristensen, der sørger for at lave banerne. Han taler imidlertid godt for Sønæs i Viborg eller Viborg midtby.



- Det kunne være fedt at få en bane sat op i de smukke omgivelser ved Sønæs. Alternativt kunne det også være inde i midtbyen. Det vil i hvert fald give ekstra meget handel til byens forretninger og restaurationer, siger Ole Kristensen.



Men de forslag er Martin Bay Kristensen ikke meget for.



- Der kommer op mod 200 kørere med deres familier, og der kommer til at stå autocampere og trailere med udstyr over det hele, og det kan ikke være inde i Viborg. Det vil være til gene for byen. I Stoholm er der plads, der er vandrerhjem, og så er der hotelpladser i både Viborg og Skive tæt på, siger Martin Bay Kristensen.



I sidste ende er det Viborg Kommune og Viborg Trial Klub, der skal blive enige om en placering.

